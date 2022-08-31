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Голова Оператора ГТС України назвав ризики у разі відсутності транзиту газу взимку

Фото: голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон (tsoua.com)
Автор: Олександр Білоус

Оператор ГТС України готовий до використання системи у реверсному режимі у разі повного припинення транзиту російського газу. Але є певні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Відсутність транзиту не несе невирішуваних технічних проблем для української ГТС. Хоча буде складно",- сказав він.

Макогон нагадав, наша система вже переходила у реверсний режим у 2006, 2009 та 2019 роках, коли "Газпром" зупиняв транзит.

"Ми маємо різні сценарії дій та рішень, які застосовуватимуться під час опалювального сезону залежно від ситуації", - додав він.

За його словами, на сьогодні значно знизились обсяги транспортування газу, це дає можливість здійснювати резервування, необхідне для перемикання в процесі транспортування газу, або застосовувати нестандартні рішення для забезпечення газом споживачів України та виконання обов’язків по транзиту.

"Ми підготували всі реверсні схеми… Якщо буде достатньо власного видобутку, газу в ПСГ та імпорту, то ми впораємося навіть без суттєвих обмежень споживачів", - сказав Макогон.

Водночас він зазначив, що наявність транзиту гарантує цілісність магістральних газогонів. "І якщо на рівні кремля буде ухвалене політичне рішення про припинення транзиту до ЄС через Україну, є ризик, що наша газотранспортна інфраструктура буде частково знищена агресором. Це створить проблеми і для транспортування всередині України, тому що у нас єдина ГТС для транзиту та місцевого транспортування", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, основні ризики для опалювального сезону в Україні пов'язані навіть не із забезпеченням ресурсами, а з цілісністю самої інфраструктури для теплопостачання. З настанням холодів основною мішенню Росії можуть в першу чергу стати українські ТЕЦ і ТЕС.

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ГТС