ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Глава ОБСЄ і Волкер обговорили ситуацію в Україні

Новини » Політика    17.02.2019 - 15:15
Глава ОБСЄ і Волкер обговорили ситуацію в Україні
Фото: Томас Гремингер і Курт Волкер

Сторони обговорили імплементацію мінських угод

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер і спеціальний представник США по Україні Курт Волкер на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гремінгера, опубліковане в Twitter.

"Обговорили кризу в Україні і навколо неї, СММ ОБСЄ і життєздатні заходи по зміцненню довіри для захисту життя цивільних осіб та необхідність нових політичних імпульсів для реалізації Мінська", - повідомив він.

Нагадаємо, Курт Волкер заявив, що мінські угоди не працюють належним чином. Говорячи про стан імплементації мінських угод, він зазначив: "Мінські угоди надзвичайно важливі, і нам би хотілося, щоб вони були реалізовані. Світ, відведення важкого озброєння, якщо нам вдасться створити умови для проведення виборів, амністії, імплементації спеціального статусу, відновлення української контролю і суверенітету над територією. Це те, про що говорять мінські угоди, і ми всі підтримуємо їх. Необхідно тільки імплементувати їх".

Додамо, Росія не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова.

Волкер: мінські угоди не працюють належним чином РФ відмовляється врегулювати ситуацію на Донбасі під час виборів в Україні, - Волкер
Новини України ОБСЄКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся