Глава ОБСЄ і Волкер обговорили ситуацію в Україні

Фото: Томас Гремингер і Курт Волкер

Сторони обговорили імплементацію мінських угод

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Томас Гремінгер і спеціальний представник США по Україні Курт Волкер на полях Мюнхенської конференції з безпеки обговорили ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гремінгера, опубліковане в Twitter.

"Обговорили кризу в Україні і навколо неї, СММ ОБСЄ і життєздатні заходи по зміцненню довіри для захисту життя цивільних осіб та необхідність нових політичних імпульсів для реалізації Мінська", - повідомив він.

Нагадаємо, Курт Волкер заявив, що мінські угоди не працюють належним чином. Говорячи про стан імплементації мінських угод, він зазначив: "Мінські угоди надзвичайно важливі, і нам би хотілося, щоб вони були реалізовані. Світ, відведення важкого озброєння, якщо нам вдасться створити умови для проведення виборів, амністії, імплементації спеціального статусу, відновлення української контролю і суверенітету над територією. Це те, про що говорять мінські угоди, і ми всі підтримуємо їх. Необхідно тільки імплементувати їх".

Додамо, Росія не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова.