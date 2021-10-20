Глава ОБСЄ закликала розблокувати місію на Донбасі: негайно усуньте перешкоди

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили глибоку стурбованість з приводу блокування Спеціальної моніторингової місії на Донбасі. Вони закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою роботу з врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ .

При цьому в ОБСЄ закликали всі сторони забезпечити оперативне виконання всіх своїх зобов'язань і конструктивно взаємодіяти з метою деескалації та врегулювання ситуації.

"Не може бути ніяких виправдань для втручання в роботу місії в будь-якій формі. Нинішні обмеження впливають на цивільне населення по обидві сторони лінії зіткнення. СММ повинні бути забезпечені необхідні умови для виконання її роботи на всій території України відповідно до її мандату, мінських угод і загальних узгоджених висновків нормандського саміту", - заявила Лінде.