Глава ОБСЄ закликав владу Казахстану дотримуватися зобов'язань у сфері прав людини

Чинний глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав владу Казахстану дотримуватися зобов'язань, у тому числі у сфері прав людини. Таку заяву він висловив під час телефонної розмови з в. о. віце-прем'єра - міністра закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ .

"Міністр Рау висловив співчуття з приводу численних жертв насильства за останній тиждень і підкреслив необхідність дотримуватися зобов'язань ОБСЄ, в тому числі тих, що стосуються прав людини", - йдеться в повідомленні.

Чинний глава ОБСЄ закликав всі сторони діяти відповідально і стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації і насильства. Він запропонував допомогу і підтримку владі і народу Казахстану в продовженні політичних реформ з повним дотриманням зобов'язань, у тому числі через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані.

Зі свого боку, Мухтар Тлеуберді поінформував співрозмовника про поточну ситуацію в Казахстані, в т. ч. щодо місії ОДКБ. А також запевнив у намірі влади "поважати і виконувати всі міжнародні зобов'язання, в тому числі тих, які стосуються прав і основних свобод людини".