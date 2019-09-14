Глава ОБСЄ підтримує план Штайнмайєра

Глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку так званого "плану Штайнмайєра". Про це він сказав під час виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави ОБСЄ, формула Штайнмайєра є дорожньою картою для реалізації мінських угод.

"У нас є принцип, як читати Мінськ - це план Штайнмайєра, і я вважаю, що це хороший ґрунт (для виконання мінських домовленостей, - ред.)", - зазначив він.

"Раніше ми бачили, як сторони (Україна та РФ, - ред.) просто переводять стрілки один на одного (в питанні мирного урегулювання, -ред.), але зараз ситуація змінилася. Раніше російська сторона говорила, що вона хоче миру, але не має партнера в Україні. Тепер у них є партнер, і ми побачили перші результати: обмін полоненими, прогрес навколо моста у Станиці Луганській і т. д.", - додав Лайчак.

Крім того, глава МЗС Словаччини наголосив на необхідності відновлення територіальної цілісності України.

"Україна зараз є жертвою агресії - потрібно повернути мир і відновити її територіальну цілісність", - зазначив він.

Зокрема, "формула Штайнмайєра" передбачала порядок, при якому Верховна рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Нагадаємо, в кінці серпня заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що повернення до плану Штайнмайєра по врегулюванню ситуації на Донбасі стане рухом назад для України. Заступник голови МЗС підкреслювала, цей план ні до чого не призводить.

Як писало РБК-Україна, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що українська влада опрацьовує можливість проведення місцевих виборів по всій країні, включаючи ОРДЛО.

Пристайко зазначив, що п'ять років тому Україна погодилася на мінські угоди, які передбачають вибори на непідконтрольному Донбасі. Він також підкреслив, що так звану "формулу Штайнмайєра" п'ятий президент Петро Порошенко погодив ще 2016 році.

Однак пізніше міністр зазначив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі тільки після того, як окупанти покинуть територію України.