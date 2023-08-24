Глава ОБСЕ вскоре снова посетит Украину

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи вскоре намерен совершить свой второй визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя ОБСЕ в ходе онлайн-выступления на Третьем саммите "Крымская платформа" в Киеве.

Османи напомнил, что его первый визит в Украину состоялся в январе. Теперь он планирует "вскоре следующий визит как действующий глава, чтобы напрямую взаимодействовать с людьми на местах, выслушивая их потребности, страхи, а также надежды".

Глава ОБСЕ также отметил, что Организация продолжит активно поддерживать Украину и ее народ, в том числе и жителей временно оккупированного Россией Крыма.

Также Османи обратил внимание, что многие жители крымского полуострова "ощутили на себе суровые последствия незаконной аннексии Российской Федерации".

"ОБСЕ продолжит освещать и призывать Россию прекратить нарушение прав человека", - подчеркнул он.

Кроме того, Османи заявил, что полномасштабная военная агрессия РФ против Украины также представляет угрозу "для всех нас, для нашего образа жизни, нашей свободы и нашей демократии... и для нашей организации".

"Начиная с 2014 года и даже раньше наши ценности и обязательства находятся под угрозой. Они постепенно разрушались перед агрессивной позицией РФ. 24 февраля 2022 года ознаменовало полное игнорирование наших взаимосогласованных принципов. Мы не должны закрывать глаза на это", - отметил он.

Напомним, 16 января в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. В Киеве он встретился с украинскими лидерами.

Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ должна немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.