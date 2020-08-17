Глава ОБСЄ хоче відвідати Білорусь для переговорів з урядом і опозицією

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде хочуть відвідати Білорусь для переговорів з урядом і опозицією. Вони мають намір приїхати як діючий і наступник глави ОБСЄ і вже звернулися з офіційним запитом до білоруської влади.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

Головуюча в ОБСЄ Албанія висловила стурбованість умовами проведення виборів президента в Білорусі, за якими не могло спостерігати Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, а також застосуванням сили проти мирних протестувальників, масовими затриманнями, передбачуваними тортурами і жорстокою поведінкою правоохоронних органів.

"Необхідний відкритий і конструктивний діалог для пошуку шляху вперед в Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це і взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", - йдеться в заяві.

Албанія наголосила на необхідності поваги суверенітету і територіальної цілісності Білорусі.

"Глава ОБСЄ ще раз підкреслює термінову необхідність повного дотримання принципів і зобов'язань ОБСЄ, включаючи сприяння і захист основних свобод і прав людини, а також поваги суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій щодо винних у насильстві під час протестів.