Компанія голови НКРЕКП отримала від держави 132,5 млн грн, - ТСК

Фото: Валерій Тарасюк (kmu.gov.ua)

Тимчасова слідча комісія Верховної ради встановила бізнес-інтерес голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в компанії "Трест Київелектромонтаж" - одного з найбільших підрядників комунального підприємства "Київсвітло".

Про це повідомив член ТСК, народний депутат і колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Ми встановили, що керівник НКРЕКП, державний службовець Тарасюк, окрім торгівлі електроенергію, має бізнес-інтерес на дотичній до енергетики сфері - ринку зовнішнього освітлення", - повідомив Наливайченко.

За даними ТСК, до призначення в НКРЕКП Тарасюк був акціонером кіпрської компанії Deelack Investments Limited. Саме на цю компанію наразі записаний енергетичний бізнес рідного брата Тарасюка - ТОВ "Еф енд Ем Україна".

"Deelack Investments Limited володіє 9,16% акцій ПАТ "Трест Київелектромонтаж" - одного з найбільших підрядників комунального підприємства "Київсвітло". Упродовж останніх років ПАТ "Трест "Київелектромнтаж", акціями якого опосередковано володів Валерій Тарасюк, отримала державне замовлення на 132,5 (!) млн гривень", - повідомив екс-голова СБУ.

За даними слідчої комісії, зв’язки Тарасюка з компанією "Київелектромонтаж" насправді значно більші, ніж володіння 9,16% акцій. Виробниче приміщення компанії в Києві вона орендує у структури, якою наразі управляє рідний брат голови НКРЕКП.

Договір оренди, копію якого опублікував Наливайченко, зі строком дії до 30 листопада 2020 року був підписаний особисто нинішнім головою НКРЕКП Валерієм Тарасюком.

Щобільше, за даними ТСК, після призначення Тарасюка на посаду члена НКРЕКП в жовтні 2019 року, ПАТ "Трест Київелектромонтаж" отримало нові підряди від державних структур - зокрема від Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

"Зібрані матеріали з копіями документів передаємо до правоохоронних органів. Наголошую, зібраних ТСК доказів достатньо для того, щоб негайно відсторонити Тарасюка з посади голови регулятора для повного та об’єктивного розслідування його "діяльності" ТСК продовжує роботу, попри спротив та погрози з боку керівництва НКРЕКП", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, на початку року в Верховній раді була створена робоча група ТСК для розслідування причин кризи на енергоринку. Вона встановила, що основна відповідальність за кризу лежить на НКРЕКП.

Також в ході роботи ТСК стало відомо про факти корупції в керівництві Національного регулятора. Так на початку жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язані з сімейним енергетичним бізнесом.

Окрім того, ТСК встановила факти регулярних відвідин Тарасюком Російської Федерації після анексії Криму та початку війни на Донбасі, при тому, що на той момент він уже був державним службовцем.