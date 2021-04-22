Голова НКРЕКП відмовився пояснювати причину виплати премій у 50% окладу, - нардеп

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк офіційно відмовився пояснювати причини рішення виплатити самому собі премій у 250 тис. грн.
Про це повідомив народний депутат, перший заступник комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко у Facebook.
"Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк у своїй відповіді на мій запит заявив, що комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не має бути діла до того, за що він і ще 5 нелегітимних членів НКРЕКП виписали самі собі по 250 тис. гривень премій. На думку пана Тарасюка, його премія "не віднесена до питань, пов’язаних з предметами відання комітету Верховної ради", - повідомив Кучеренко.
Нардеп нагадав, що премія членам НКРЕКП виплачується зі спеціального фонду державного бюджету, який фінансує кожен без винятку споживач комунальних послуг у своїх платіжках.
За словами Кучеренка, наразі НАБУ, ДБР і Нацполіція за його зверненням вивчають питання відкриття кримінального провадження стосовно незаконної виплати членам НКРЕКП премій в розмірі 2,5 млн грн за останні 6 місяців.
Кучеренко наголосив, що останні дві премії в грудні 2020 і квітні 2021 року були виписані з грубим порушенням закону.
"Так вже вийшло, пан Тарасюк, що комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг захищає інтереси всіх споживачів електроенергії, газу, тепла і так далі, чиї кошти ви і ваші колеги незаконно привласнили", - додав Кучеренко.
Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю "стимулювати високоінтелектуальну працю".
У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі заробітну плату в середньому в 2 рази до 200 000 грн на місяць.