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Глава НБУ про приватизацію "Укргазбанку": угода вже в процесі

Київ , Неділя 18 жовтня 2020 15:23
Глава НБУ про приватизацію "Укргазбанку": угода вже в процесі
Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що "Укргазбанк" ближче всього до часткової приватизації серед державних банків країни. За його словами, угода вже в процесі.

Про це Шевченко написав у статті для Atlantic Council.

"Нині "Укргазбанк" співпрацює з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) і є державним банком, найбільш близьким до часткової приватизації. Угода вже знаходиться в процесі, і переговори тепер зосереджені на технічних аспектах з очікуванням успішного закриття", - зазначив глава НБУ.

За його словами, нинішня стратегія НБУ передбачає часткову приватизацію державних банків України, але кроки до продажу почнуться не пізніше кінця 2024 року.

Шевченко також розповів, що також очікує придбання міжнародною фінансовою організацією частки в "Ощадбанку", але для цього "ще потрібно провести значну роботу щодо перегляду відповідного законодавства і розвитку бізнес-моделі банку".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні тимчасово заборонили аукціони з продажу об'єктів великої приватизації.

Крім цього, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства "Укрспирт".

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