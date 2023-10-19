Глава НБУ пояснил, как избежать экономического кризиса в Украине после победы

"Фундаментальной предпосылкой послевоенного роста является макроэкономическая и финансовая стабильность. Военные победы могут ввергать страны в экономический кризис. Нам необходимо избежать этого", - сказал он.

Как отметил Пышный, НБУ вместе с правительством движется к лучшим, более стабильным макроэкономическим условиям в сотрудничестве с партнерами, в частности в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ.

По его словам, помимо привлечения ресурсов, перед Украиной встанет задача обеспечить их эффективное использование в реконструкции. Восстановление должно быть сосредоточено на восьми областях. Первые две - это безопасность, а также макроэкономическая и финансовая стабильность. Остальные шесть - это прогресс на пути к членству в ЕС, оживление кредитования, возвращение вынужденных мигрантов, региональная политика, страхование от военных и политических рисков, а также цифровая трансформация.

"Мы понимаем, что послевоенное восстановление будет долгим. Нам следует начать подготовку уже сейчас. Обсуждения продолжаются. В НБУ самая мощная аналитическая команда в Украине, и мы ищем глобальную экспертизу, которая поддержит нас на этом пути", - добавил Пышный.

Фонд поддержки реформ в Украине

Напомним, Международный валютный фонд объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины для реализации плана развития потенциала Украины, проведения реформ. В настоящее время доноры уже выделили 14 млн долларов, цель - собрать 65 млн долларов.

В июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.