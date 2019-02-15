Голова НБУ назвав обсяги купівлі валюти онлайн

У перший день після дозволу громадяни купили 4 млн доларів, потім ажіотаж зменшився

Глва Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи с бизнесменами обнародовал данные о покупке гражданами валюты онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес-ассоциации.

Смолий сообщил, что в первый день, 7 февраля, украинцы купили около 4 млн долларов онлайн, но в последующие дни ажиотаж существенно спал. Так, по информации одного из крупнейших банков, на этой неделе объемы покупки валюты онлайн уменьшились вдвое.

Комментируя закон "О валюте и валютных операциях", который заработал с 7 февраля, Смолий отметил: "Мы сейчас смотрим, в целом, как отреагирует рынок на нововведения и некоторые из ограничений, например, по репатриации дивидендов, постепенно планируем снимать. В частности, последнее сдерживает инвестиционную привлекательность и поэтому его снятие является приоритетом для нас. Но сначала нам надо посмотреть, как себя будет вести рынок в ответ на уже произведенную либерализацию", - подчеркнул глава НБУ.

В то же время, он добавил, что полная либерализация невозможна только за счет закона. Чтобы дальнейшая валютная либерализация не поставила под угрозу финансовую стабильность, параллельно необходимо контролировать вывод капитала в оффшоры, внедрив План действий BEPS в Украине. Также важно, чтобы Верховная рада одобрила законопроект о "сплите", который поможет повысить качество регулирования небанковского финансового рынка. Эти шаги помогут прийти к полной прозрачности движения капитала, и более не будет нужды сдерживать его при помощи валютных ограничений.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тыс. грн. В НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.