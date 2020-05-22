Грлова НБУ дав характеристику новій програмі МВФ: менш вимоглива

Нова програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом Stand-By за обсягом фінансування на 2020-2021 така ж, як і програма EFF. При цьому вона менш вимоглива.

Про це голова Національного банку Яків Смолій написав у своєму Twitter.

Як зазначив глава НБУ, схвалення програми Радою директорів Фонду усуне один з ключових ризиків для макрофінансової стабільності, на який НБУ зважає у здійсненні монетарної політики

"Нова програма співпраці з Stand-By - менш вимоглива, але така ж за обсягом фінансування на 2020-2021, що й EFF", - повідомив він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну і фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та проект листа про наміри до МВФ. Кабмін також уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати лист про наміри до МВФ. Цей лист також повинні підписати і в НБУ.