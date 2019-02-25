Глава НАЗК дав рекомендації щодо заповнення е-декларацій

Мангул поділитися своїм лайфхаком

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) дал рекомендации по заполнению электронных деклараций. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Глава НАПК Александр Мангул: Руководители силовых структур должны показать обществу свои декларации".

Как напомнил Мангул, очередной этап декларирования проходит до 1 апреля 2019 года, при этом с каждым новым этапом система работает лучше.

Глава НАПК отметил, что многие субъекты декларирования поняли, что не надо все откладывать на последнюю ночь или последнюю неделю.

"С 1 января до 18 февраля было подано порядка 142 тысяч ежегодных деклараций, это где-то 15% от ожидаемых. Также можно сказать, что на сегодняшний день подано в 1,6 раза больше деклараций, чем в это же время в прошлом году", - сказал он.

Мангул поделился своим лайфхаком по заполнению деклараций: "Рекомендую подавать декларацию так, как это делаю я: заполняю декларацию в несколько этапов, не за один раз, все перепроверяю и тогда уже отправляю в реестр. Перед тем, как наложить электронную цифровую подпись на декларацию, машина ее выгружает и просит подтвердить. На этом этапе вы можете сохранить ее для себя в формате PDF с открытыми персональными данными. В реестре персональные данные декларации уже будут закрыты для просмотра".

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе полных проверок деклараций выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.