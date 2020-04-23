Голова НАЗК Олександр Новіков: Жодна партія поки не відмовилася від держфінансування

– Ви вже 100 днів на посаді, що за цей час вам вдалося зробити, а що – ні? Чи ви можете сказати, що відтепер НАЗК почало перевіряти декларації чиновників ефективно і швидко?

– На жаль, перейти до перевірки декларацій нам ще не вдалося, але зроблено все, щоб така перевірка була ефективною.

Чому не вдалося? Тому що 16 березня ми передали в Мін'юст новий порядок проведення перевірок декларацій і вже більше місяця його не можуть зареєструвати. Сподіваюсь, сьогодні-завтра його Мін'юст зареєструє, і ми зможемо почати перевірки (відповідний порядок було затверджено у день запису інтерв’ю, 21 квітня, – ред.).

Разом з тим, за ці 100 днів ми вже передали майже 100 матеріалів щодо неподання декларацій і майже 70 матеріалів щодо декларування недостовірних відомостей. Зокрема, 22 матеріали передали в НАБУ щодо фактів виявленого недекларування великих обсягів майна. Крім того, ми склали 18 адмінпротоколів, з яких – 4 щодо суддів і 2 щодо чинних народних депутатів.

Ці протоколи пов'язані з конфліктом інтересів і порушенням законодавства щодо декларування. Тому я вважаю, що за ці 100 днів зроблені важливі речі. Крім того, важливо, що оновлено кадровий склад НАЗК, призначені нові керівники на всі напрямки, звільнено 45 співробітників, у першу чергу тих, які обіймали керівні посади.

– Все ж таки, ви можете пояснити, чому основна функція НАЗК – перевірка декларацій – вже півроку не здійснюється? Те, що Мін'юст вже більше місяця не погоджує ключовий для вас документ, на вашу думку, це свідоме блокування, саботаж чи тут є інші причини?

– Я думаю, що основна причина в тому, що державні органи, враховуючи Міністерство юстиції, зараз працюють в надзвичайному режимі і не можуть в робочому порядку швидко опрацьовувати документи.

– Тобто винуватий карантин?

– Так.

– І ніякого свідомого блокування роботи НАЗК немає?

– Є насправді ще один момент, це рішення Європейського суду з прав людини щодо українського закону про люстрацію. В одному з абзаців цього рішення ЄСПЛ прописав, що публікація прізвищ люстрованих осіб у відкритому реєстрі на сайті Мін'юсту – це було порушення ст. 8 Конвенції прав людини, тобто надмірне втручання в права і свободи громадянина.

Тому ми з Мін'юстом вимушені були пропрацьовувати глибоко один з пунктів нового порядку проведення перевірок, який є дуже важливий. Це пункт щодо публікації довідок за результатами перевірок декларацій. Раніше всі рішення НАЗК за результатами перевірок публікувалися на сайті.

– Так, і це логічно.

– Це вимога відкритості до державних органів і це необхідно, щоб громадяни знали, чим займається НАЗК і як живуть держчиновники. І зараз нам було дуже важливо зберегти цю норму про публікацію довідок за результатами перевірок. Фактично, половину цього місячного строку ми відстоювали цю норму.

– За ці 100 днів чи був на вас політичний тиск і вплив, чи викликали вас в Офіс президента і ставили там задачі? Тобто чи відбувалось з вами все те, що закидали колишнім керівникам НАЗК? Чи ви можете сказати, що наразі абсолютно вільні в свої діяльності?

– Я можу сказати, що в своїй діяльності керуюсь виключно законом і політичний вплив на мене відсутній. Звичайно, в мене є взаємодія як з Верховною радою, так і з іншими державними органами, в тому числі з Офісом президента, але ця взаємодія носить виключно робочий характер.

Вона пов'язана з витребуванням документів, наприклад, щодо поїздки президента Зеленського в Оман. Також вона пов'язана з внесеними змінами в законодавство щодо звуження кола суб'єктів декларування.

– Тобто вам ніхто не телефонує з ОП і не просить не перевіряти чиюсь декларацію чи не затребувати якусь інформацію?

– Поки такого не було, і я впевнений, що не буде.

– Ви згадали президентську поїздку в Оман. НАЗК завершило перевірку всіх обставин цієї поїздки?

– Вона майже завершена, ми чекаємо ще документів від компанії, яка безпосередньо зафрахтувала літак (яким повертався Зеленський з Оману, – ред.)

– Це оманська компанія?

– Ні, літак був мальтійської компанії.

– Можете ще раз пояснити – за переліт президента України заплатила оманська сторона, вірно?

– Дивіться, в нас немає даних, хто заплатив за переліт. В нас є офіційна відповідь, що літак був наданий оманською стороною. Для того, щоб з'ясувати, хто безпосередньо платив, ми якраз і відправили до мальтійської компанії запит.

Ми знаємо, що Оман надав літак, але хто його оплачував – ми не знаємо. Це був характер міждержавних відносин, бо Оман як держава надав Україні як державі літак, а не безпосередньо президенту Зеленському.

– Але ви ж затребували інформацію щодо цього безпосередньо у Зеленського? Що він вам відповів?

– НАЗК в ході перевірки шукало відповіді тільки на два питання: хто оплачував відпочинок і хто оплатив зворотній переліт. Тільки ці два питання. Щодо зворотного перельоту Офіс президента нам надав інформацію, що літак був наданий Оманом для держави Україна. Зауважте, це не був подарунок і не послуга конкретній особі.

Інше питання – це оплата послуг проживання в готелі. Відповідний запит ми направили безпосередньо Володимиру Зеленському як фізичній особі і він надав всі необхідні підтверджуючі документи.

– І хто ж заплатив за готель?

– Згідно наданих документів, це зробила дружина.

– Зеленський мав це вносити в декларацію? Це ж схоже на отримання подарунку, чи не так?

– Згідно закону "Про запобігання корупції", оплата спільно спожитих послуг дружиною не є подарунком. Це не є також фактом, який необхідно декларувати як суттєві зміни майнового стану. Тобто, якби сам президент заплатив за проживання в готелі, він мав би це задекларувати.

– Зараз вам залишилось лише дочекатись інформацію від компанії з Мальти, щоб дізнатись, хто оплатив переліт Зеленського?

– Так. Ми знаємо, що Оман надав цей літак, але для того, щоб зняти всі питання, ми маємо зробити цей останній крок і дізнатись, хто оплатив літак.

– Але цю інформацію Зеленський все одно може не вносити в декларацію, бо це міждержавна послуга?

– Так, звичайно. Тільки якщо громадянин як фізична особа споживає послугу, він зобов'язаний її задекларувати.

– Резюмуємо, виходить, що в цій оманській історії Володимир Зеленський нічого не порушив і не мав нічого декларувати, так?

– В рамках тих документів, які ми маємо, це так.

– До речі, НАЗК ще проводить перевірку обставин перельоту з Мінська голови ОП Андрія Єрмака на літаку олігарха Віктора Пінчука?

– Перевірка ще триває. Ми направили запит в компанію, яка надала цей літак, і в Офіс президента також направили.

Повертаючись до оманської історії, щоб вже закрити цю тему, хочу сказати, що якби Офіс президента чи прес-секретар президента на першому етапі відразу повідомили суспільству, що оплата здійснювалась дружиною і це по закону можна не декларувати, тоді б взагалі не було цієї історії і розголосу в ЗМІ.

– Ви ж бачите, що ми як журналісти фактично три місяці не можемо отримати зрозумілі і повні пояснення цієї історії від ОП.

– Так, на жаль, мені здається, що працівники в ОП, відповідальні за це питання, не зовсім вірну позицію собі обрали.

– А щодо справи Єрмака, чи є в НАЗК вже розуміння, чи був цей переліт подарунком особі чи знову ж таки можливо він оформлений як міждержавна послуга?

– Звичайно, ці відносини не можна трактувати як міждержавні, тому що літак був український і посадова особа – українець. Тут абсолютно інша ситуація, лише по результатах перевірки зможемо сказати, чим вона є. Наразі ми не маємо жодного документу, але запити вже відправили.

– Взимку була схожа ситуація, коли Пінчук оплатив поїздку на форум в Давос деяким депутатам Верховної ради. НАЗК вже повністю завершило перевірку цієї історії по всім депутатам, які туди з'їздили?

– Там було 30 депутатів, ми завершили перевірки щодо 21. Щодо них фонд Пінчука і фонд Богдана Гаврилишина підтвердили нам, що оплачували поїздку, а аппарат Ради відповів, що депутатам були оформлені відповідні відрядження.

Станом на сьогодні (21 квітня, – ред.) ми завершили перевірку ще по двом депутатам, а саме, щодо Кіри Рудик і Юлії Коваленко (обидві фракція "Голос", – ред.). Там у них було запрошення фонду Пінчука, але вони фактично за свої кошти оплатили переліт. Жодних порушень не виявлено. Залишилось отримати відповіді від авіакомпанії МАУ щодо перельотів ще декількох депутатів.

– Як щодо того, що аппарат ВР оформив відрядження деяким депутатам "заднім числом"? Це ж порушення, фактично, службова халатність?

– Це було не у "деяких", а у більшості депутатів. Але аппарат ВР нам повідомив, що фактично відрядження народних депутатів має досить умовний характер, оскільки вони не перебувають з аппаратом ВР в трудових відносинах, а їх наймодавцями є безпосередньо український народ.

Тому в законодавстві чітко не прописано, коли необхідно оформлювати такі відрядження. Депутати нам пояснили, що заяви на відрядження подали раніше, але голови Верховної ради на місці не було, і накази було підписано після того, як він з'явився на робочому місці.

– Ще одна гучна справа, яку досліджувало НАЗК, це ситуація із першим заступником директора ДБР Олександром Бабіковим. Я, чесно кажучи, й сам до кінця не зрозумів повідомлення НАЗК щодо наявності в нього потенційного конфлікту інтересів. Тобто в Бабікова зараз немає конфлікту інтересів, але він може виникнути будь-якої хвилини? А ви повинні слідкувати, щоб він не виник? Адже, наприклад, екс-депутат Тетяна Чорновол каже, що справу по ній курував саме Бабіков.

– Ми направили додатковий запит до ДБР з приводу наявності конфлікту інтересів у тих справах (щодо подій Майдану, – ред.), про які нам не було відомо і стало відомо тільки після висвітлення інформації про підозру Чорновол.

До нас раніше звертався Бабіков, оскільки він сам не зацікавлений в тому, щоб отримати протокол від НАЗК про конфлікт інтересів. Ми йому роз'яснили, що фактично має місце потенційний конфлікт інтересів. Разом з тим, цей потенційний конфлікт інтересів стане реальним тільки якщо Бабіков стане в.о. директора ДБР і почне приймати будь-які рішення щодо тих справ, де він раніше був захисником, або стосовно тих людей, які ведуть ці справи.

– Але, наприклад, справу Чорновол вів не “майданівський” підрозділ ДБР, а теруправління в місті Києві. Чи відслідковували ви, чи мав Бабіков вплив на цей підрозділ і цю справу?

Щодо можливого конфлікту інтересів у цій справі, то до нас звернень ні від Бабікова, ні від Чорновол, чи когось іншого не надходило.

– Щодо депутата Гео Лероса, чи може він себе вважати викривачем корупції і відповідно мати певні права і захист від НАЗК?

– Так, ми є органом, який проводить політику у сфері захисту викривачів. Разом з тим, особа є викривачем незалежно від того, заявило про це НАЗК чи ні. Згідно з законом, особа є викривачем з моменту подачі заяви про корупцію за наявності переконання, що викладені факти дійсно існують.

– Але ж він має певні права як викривач?

– Так, він зокрема має право на виплату винагороди, якщо розмір корупційного правопорушення становить більше 10 млн гривень. Він також має право на забезпечення його безпеки, але не як викривач, точніше не тільки як викривач, а як учасник кримінального провадження.

– Просто виникає питання, як так може бути, що Гео Лерос по закону є викривачем корупції, але в той же час проти нього відкрито чотири чи п'ять кримінальних проваджень.

– Ви маєте розуміти, що провадження, як відкриті за заявою Гео Лероса, так і відкриті проти нього, є юридично рівними. Тут немає пріоритету одного над іншим. Разом з тим, в законі "Про запобігання корупції" є захист для таких осіб, вони не несуть відповідальність за розголошення інформації як викривачі.

– Керівництво партії “Слуга народу” нещодавно заявило, що готове відмовитись від держфінансування партії. Чи надходили до НАЗК відповідні заяви від будь-якої партії, зокрема і СН?

– Жодна партія до нас не зверталась.

– А технічно можливо зараз зупинити фінансування партій?

– До 21 квітня партіям можливо було відмовитись від фінансування тільки на усі п'ять років каденції Верховної ради. З цього дня набув чинності закон, який говорить, що партія може відмовитись від фінансування за квартал.

– Зараз триває кампанія декларування, яка завершиться 1 червня. Скільки подано е-декларацій станом на сьогодні?

– Подано 770 тисяч.

– Скільки взагалі має бути подано декларацій?

– Ми очікуємо десь 913 тисяч.

– Раніше ви через технічні причини не могли запустити систему автоматичної перевірки декларацій, правильно я пам'ятаю?

– У НАЗК не було доступу до всіх реєстрів, наразі ми отримали доступ до всіх 16 реєстрів, з якими ми маємо звіряти дані з декларацій. Ми забезпечимо перевірку всіх декларацій в автоматичному режимі. Вона почнеться після 1 червня.

– НАЗК вже існує в Україні достатньо тривалий час, але в суспільстві досі активно дискутується питання, чи потрібно воно взагалі, яка з нього користь. Чи можете ви зараз з упевненістю сказати, що коли НАЗК почне швидко і в автоматичному режимі перевіряти тисячі декларацій чиновників, то стане ефективним запобіжником корупції в Україні?

– Існування органу запобігання корупції в Україні є вимогою Конвенції ООН проти корупції. Декларування є дуже ефективним механізмом запобігання, тому що воно робить несумісним роботу на державу і корупційні практики.

Основне полягає в тому, що навіть, якщо чиновник незаконно набув майно, він не зможе його легалізувати і якось використати. Саме з метою перевірки декларацій і моніторингу способу життя чиновників ми вдвічі розширюємо штат співробітників, які цим будуть займатись.

– З іншого боку, от ви складаєте протоколи про корупцію чи конфлікт інтересів, але, наскільки я знаю, суди дуже повільно їх розглядають, часто закривають через те, що минули терміни, часто відмовляються застосувати покарання до порушника і закривають справи.

– Так, дійсно, чинна процедура притягнення до адмінвідповідальності є неефективна. Підсудні високопосадовці мають великі можливості, великий штат юристів, які розробляють схеми ухилення їх від відповідальності. Саме тому найближчим часом ми будемо ініціювати зміни до Кодексу про адмінпорушення, що, зокрема, стосуватимуться порядку вручення протоколів.

Бо на первинному етапі порядок передбачав, що вручити протокол НАЗК може просто надіславши його по пошті. Мін'юст погодив і зареєстрував такий порядок. Але потім, коли такий протокол був складений щодо одного з керівників Мін'юсту, то Мін'юст фактично змусив попередній склад НАЗК змінити цей порядок.

– До речі, чи не єдиний високопосадовець, якого НАЗК наразі внесло в реєстр корупціонерів, це директор НАБУ Артем Ситник. Цей факт породив багато політичних інсинуацій. Чи теоретично можливе його вилучення з цього реєстру, наприклад, за рішенням українського суду чи ЄСПЛ?

– Порядок ведення реєстру осіб, які вчинили корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення, не містить процедури виключення особи з реєстру в такому випадку. Але, якщо буде відповідне рішення ЄСПЛ, тоді Україна буде зобов'язана прийняти певні нормативні документи, щоб виконати це рішення.

– Наостанок, за підсумками минулих 100 днів у вас більше оптимізму чи песимізму щодо майбутнього НАЗК і своєї роботи на чолі цього органу?

– Я отримав переконання, що тут зібрані мною на кожному напрямку найефективніші люди, які мають відповідний авторитет і навички, щоб забезпечити ефективне функціонування НАЗК. Тому я впевнений, що суспільство відчує ефективність роботи цього органу найближчим часом.