Голова податкового комітету розповіла про долю важливих законопроектів у рік виборів

Южаніна сумнівається в тому, що важливі законопроекти пройдуть у парламенті

Верховная рада в ближайшее время вряд ли сможет приять какие-либо важные законопроекты в связи с активной предвыборной кампанией. Об этом глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сказала в интервью РБК-Украина.

"Возможно, удастся рассмотреть хотя бы в первом чтении законопроект по имплементации рекомендаций BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы. И хотелось бы в первом чтении рассмотреть законопроект о создании Нацбюро финансовой безопасности. Налог на выведенный капитал необходимо рассматривать, но я не могу этого обещать, пока не проведем необходимые переговоры с МВФ и не достигнем общего понимания по тому тексту, который должен быть вынесен в зал", - сказала Южанина.

В то же время она выразила надежду, в сессионном зале будут рассмотрены законопроекты, которые необходимо имплементировать по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Конечно, сейчас время, когда не стоит надеяться на принятие каких-то важных законопроектов", - отметила Южанина.

Как сообщало РБК-Украина, глава Национального банка Яков Смолий с трибуны Верховной рады 17 января заявил, что в ближайшее время в Раду внесут новый законопроект (так называемый проект BEPS), который поможет Национальному банку выполнить дорожную карту по валютной либерализации и свободного движения капитала.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в интервью РБК-Украина назвала причины провала идеи налога на выведенный капитал.