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Глава "Нафтогаза" призвал ЕС передать Украине ПВО для защиты подземных газохранилищ

Вторник 30 апреля 2024 22:49
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Глава "Нафтогаза" призвал ЕС передать Украине ПВО для защиты подземных газохранилищ Фото: Алексей Чернышов, глава "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина нуждается в большом количестве систем противовоздушной обороны, чтобы защитить подземные газовые хранилища.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Financial Times заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

По его словам, Украина понадобится очень большое количество противовоздушной обороны для того, чтобы защитить собственную инфраструктуру.

"Мы можем оказаться в положении, когда нам все равно понадобится больше средств ПВО (даже после помощи от США - ред.). Страны ЕС, конечно, должны сыграть решающую роль в этой помощи", - отметил Чернышов.

В этом контексте он вспомнил, что Евросоюз заинтересован в защите украинских газохранилищ, поскольку газовая инфраструктура Украины интегрирована в энергетическую систему Европы.

При этом, как пишет FT, в "Нафтогазе" рассказали, что газохранилища в западной части Украины были атакованы Россией несколько раз, но ущерб нанесли только наземным объектам. Подземные хранилища, которые могут находиться на глубине до 3 км под поверхностью, не пострадали.

Что предшествовало

Напомним, 11 апреля "Нафтогаз" сообщил о том, что российские оккупанты ударили по подземным газохранилищам.

Несмотря на это, хранилища продолжали работать.

В этот же день глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявлял об ударе по объекту газораспределительной инфраструктуры в области.

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