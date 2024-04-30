Глава "Нафтогаза" призвал ЕС передать Украине ПВО для защиты подземных газохранилищ

Как сообщает РБК-Украин а, об этом в интервью Financial Times заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

По его словам, Украина понадобится очень большое количество противовоздушной обороны для того, чтобы защитить собственную инфраструктуру.

"Мы можем оказаться в положении, когда нам все равно понадобится больше средств ПВО (даже после помощи от США - ред.). Страны ЕС, конечно, должны сыграть решающую роль в этой помощи", - отметил Чернышов.

В этом контексте он вспомнил, что Евросоюз заинтересован в защите украинских газохранилищ, поскольку газовая инфраструктура Украины интегрирована в энергетическую систему Европы.

При этом, как пишет FT, в "Нафтогазе" рассказали, что газохранилища в западной части Украины были атакованы Россией несколько раз, но ущерб нанесли только наземным объектам. Подземные хранилища, которые могут находиться на глубине до 3 км под поверхностью, не пострадали.