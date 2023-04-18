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Глава МИД пригласил Кувейт присоединиться к восстановлению Украины

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с рабочей поездкой посетил Кувейт. Он пригласил страну присоединиться к восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, министр встретился с руководителем Кувейтского фонда арабского экономического развития Валидом Аль-Бахаром.

Так, во время встречи Кулеба рассказал об усилиях правительства Украины и партнеров по восстановлению украинской инфраструктуры, поврежденной в результате агрессии России, и пригласил фонд присоединиться к восстановлению.

"Российская агрессия повлекла немало разрушений. Но как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, мы обязательно все восстановим. Есть проекты, которые можно финансировать уже сейчас. В общей перспективе послевоенного восстановления Украина, вероятно, станет самой большой строительной площадкой в мире", - заявил Кулеба.

В ответ Валид Аль-Бахар сообщил, что его фонд готов поучаствовать в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в конце июня в Лондоне.

Он также подчеркнул, что взаимодействие с Украиной станет одним из приоритетов деятельности фонда.

Напомним, ранее анонсировалось, что 18 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Кувейт.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаКувейт