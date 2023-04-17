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Глава МИД Украины завтра посетит Кувейт

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 21:24
Глава МИД Украины завтра посетит Кувейт Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 18 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Кувейт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Открываем новые горизонты на Ближнем Востоке и создаем новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня Кулеба провел важные переговоры в Багдаде, и это был первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.

"Следующая страна, которую посетит министр 18 апреля - Кувейт", - написал Николенко.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 апреля прибыл с рабочим визитом в Ирак. В ходе поездки он обсудил вопросы отражения агрессии РФ и экспорт украинского продовольствия.

Вчера сообщалось, что 17 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.

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МИД Украины Кувейт
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