Глава МИД об отказе "Оскара" от обращения Зеленского: пример лицемерия

"Я думаю, что если "На Западном фронте без изменений" получит "Оскар" как лучший иностранный фильм, а воюющему, управляющему страной президенту Зеленскому борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой войны, не позволят выступить на "Оскаре" То лучшего примера лицемерия топменеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете"

"Оскар" отказался показывать обращение Зеленского во время церемонии вручения премии.

Отметим, что киноакадемия отказалась транслировать видеообращение Зеленского и в прошлом году.

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