Глава МИД Венгрии призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против России

Глава венгерского МИД заявил, что Европейский Союз должен был как-то среагировать после начала полномасштабной войны в Украине и дал "худший из возможных ответов", введя санкции против РФ.

Он объяснил свою логику тем, что Брюссель пообещал с помощью санкций поставить российскую экономику на колени, что поможет как можно быстрее завершить войну.

"Но сейчас мы видим, что война ведется жестоким способом, а европейская экономика движется к рецессии. Эта ситуация должна заставить тех, кто принимает решения, сесть и оценить развитие событий, что цены заоблачны и что российская экономика не пострадала от санкций", - добавил Сийярто.

Он считает, что ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-то оправдать свои ошибочные и вредные решения, ведь "сказать, что санкции - это тупик, означало бы кричать об ответственности".

Сийярто призвал выступавших за санкции лидеров ЕС "выйти и сказать, что они довели европейскую экономику до рецессии", и уйти в отставку: "Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе, введя санкции".