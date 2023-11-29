RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Венгрии подтвердил отказ поставлять оружие Украине, чтобы "не продолжать войну"

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Венгрия никогда не будет поставлять оружие в Украину, поскольку "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Сийярто добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в октябре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выяснить, есть ли возможности для мира в продолжающемся конфликте.

Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает более дружеские связи с Россией, выступая против европейских санкций в отношении Москвы и против попыток ограничить импорт российской нефти и газа. Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с Россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать поставки энергоносителей и бороться с инфляцией.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины. В октябре он встречался с Путиным в Пекине.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины. Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВойна России против Украины