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Глава МИД Турции побеседовал с генсеком ООН о зерновом соглашении

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (twitter.com MevlutCavusoglu)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем зерновое соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции.

"Наша первая встреча с генеральным секретарем ООН была на конференции ООН из наименее развитых стран в Дохе. Мы поблагодарили ООН за поддержку после землетрясения", - сообщил Чавушоглу.

Кроме того, он рассказал, что на конференции они с Гутеррешем также обсудили зерновое соглашение.

Напомним, недавно мы сообщали, что Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна.

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