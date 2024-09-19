Глава МИД Польши предлагает отдать Крым под мандат ООН: в Меджлисе отреагировали

Что предшествовало

Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым играет решающую роль в вопросе о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Именно поэтому одним из вариантов решения вопроса о полуострове может стать передача его под мандат ООН.

"Крым символически важен для России, особенно для (российского диктатора Владимира, – ред.) Путина, но стратегически важен для Украины. Я не вижу, как можно достичь мира без демилитаризации Крыма", – заявил он.

Реакция Меджлиса

"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым. Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным", - заявил Чубаров.

По его словам, Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Они ведь не отвечают национальным интересам Украины, а также правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.

В Меджлисе напомнили, что согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, законно оформившие свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.

"Крым - это временно оккупированная территория Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова", - говорится в заявлении.