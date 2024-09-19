Глава МИД Польши предлагает отдать Крым под мандат ООН: в Меджлисе отреагировали

Заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского относительно того, что Крым можно передать под мандат ООН - недопустимо.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Крым играет решающую роль в вопросе о возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Именно поэтому одним из вариантов решения вопроса о полуострове может стать передача его под мандат ООН.
"Крым символически важен для России, особенно для (российского диктатора Владимира, – ред.) Путина, но стратегически важен для Украины. Я не вижу, как можно достичь мира без демилитаризации Крыма", – заявил он.
"Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины, наше государство должно уступить Крым. Иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным", - заявил Чубаров.
По его словам, Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Они ведь не отвечают национальным интересам Украины, а также правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины.
В Меджлисе напомнили, что согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, законно оформившие свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке. Поэтому другие попытки установления законности проживания человека в украинском Крыму не нужны и нецелесообразны.
"Крым - это временно оккупированная территория Украины и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова", - говорится в заявлении.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, у украинского командования уже есть план по уничтожению Керченского моста и освобождению оккупированного Крыма. В частности, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что именно мост является одной из основных целей ВСУ.
Недавно Зеленский рассказал, что Украина продолжит борьбу, пока Крым не будет освобожден от оккупанта.
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