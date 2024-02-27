Глава МИД Польши назвал три шага для сохранения безопасного и стабильного мира

Он напомнил обращение Владимира Путина к Федеральному собранию РФ в 2005 году, во время которого диктатор заявил, что распад СССР был "величайшей геополитической катастрофой века". По мнению Сикорского, вторжение в Украину является частью усилий Путина, направленных на восстановление могущества и жестокости того, что президент Рональд Рейган назвал "империей зла".

Глава польского МИД отметил, что вторжение в Украину происходит при поддержке и подстрекательстве преступной семьи диктаторов из Ирана, Северной Кореи, Кубы, Венесуэлы и Сирии. По его словам, все они стремятся разрушить стабильность США и создать победу там, где она не является заслуженной.

"Мы должны сделать эти шаги не для эскалации войны в Украине, а для предотвращения еще большего глобального конфликта. Все это сейчас под угрозой. Мир, которого мы достигли после двух кровавых мировых войн, табу, которые мы установили, что нельзя менять границы силой. Это под угрозой, но мы все еще можем это исправить", - сказал Сикорский.

По его словам, "только три шага отделяют нас от более безопасного и стабильного мира".

Во-первых, следует поддержать украинцев боеприпасами, в которых они срочно нуждаются.

Во-вторых, считает Сикорский, нужно инвестировать в нашу безопасность, чтобы создать мощный фактор сдерживания, который затмит Путина и его друзей.

В-третьих, углубить и расширить наши альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы.

Глава польского МИДа отметил, что мы должны предпринять эти шаги не для эскалации войны в Украине, а для того, чтобы предотвратить еще больший глобальный конфликт, который "сейчас все ближе подступает к нашим границам".

"Выполнение этих трех шагов поможет отстоять интересы коллективного Запада и победить этих диктаторов. Если "мы потерпим поражение, то пригласим на мировую арену еще больше головорезов, и это будет иметь ужасные последствия", - отметил Сикорский.

Угроза мировой безопасности и поражения Украины

На днях в интервью Bloomberg Сикорский заявил, что если Конгресс США не одобрит помощь Украине, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру и многие страны мира начнут разрабатывать собственные программы ядерного оружия, чтобы защитить себя.

Кроме того, глава МИД Польши также отметил, что украинцы сражаются как львы, но они не могут вести войну голыми руками. По его словам, украинские потери растут, поскольку заканчиваются боеприпасы для зенитных ракет, а у солдат нет артиллерийских снарядов, поэтому приходится вести ближний бой.

Задержка с оборонной помощью США

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 61 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался вынести документ на голосование.

Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, что в очередной раз отсрочило утверждение и предоставление помощи США для ВСУ.

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