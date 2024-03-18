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Глава МИД Германии отвергла призывы заморозить войну в Украине

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок однозначно отвергла призывы к замораживанию агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Тот, кто ознакомился с последним докладом ООН о российских военных преступлениях на оккупированных территориях, на мой взгляд, не будет снова говорить о возможном замораживании конфликта", - заявила она.

При этом министр подчеркнула, что доклад ООН читается "как абсолютная книга ужасов".

Призывы к замораживанию войны

Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине. 

"Мы должны говорить не только о том, как вести войну на Украине. Мы также должны думать о том, как заморозить войну и в конечном итоге прекратить ее", - заявил он. 

Заявление Мютцениха вызвало резкую критику со стороны "зеленых" и СвДП.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.

При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявлял, что замораживание войны России против Украины возможно только теоретически. Позиция двух сторон исключает такую возможность.

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