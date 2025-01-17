Глава МИД Германии раскритиковала правительство Шольца за блокирование новой помощи Украине

Во время интервью, говоря о не желании немецкого правительства одобрить данную дополнительную помощь для Украины, она прямо не упоминала имя Шольца.

Вместе с тем чиновница отметила, что для некоторых политиков в ФРГ набрать несколько голосов было важнее, чем обеспечить мир и свободу в Европе.

"Честно говоря, мне это очень больно", - сказала глава МИД Германии, высказываясь о ситуации.

Кроме того, Бербок, которая настаивала на принятии пакета для Украины в 3 млрд евро, неоднократно выражала беспокойство относительно того, что она считает "неуверенным подходом" Берлина к помощи Киеву.

В интервью Politico глава МИД Германии отметила, что поведение Шольца также нанесло ущерб доверию европейских союзников к ФРГ, поскольку правительство теряет их доверие.

"Это доверие не должно снова быть разрушено колебаниями, которые могут заставить другие страны волноваться, что Германия не поддержит их", - сказала Бербок.

Острые дискуссии в Германии из-за "заморозки" помощи Украине

Ранее на этой неделе Шольц спровоцировал острые политические дебаты в Германии, поставив новую помощь Украине в зависимость от ослабления строгих ограничений на расходы своей страны.

Одновременно с этим топ-представители разных партий в Германии настаивали на принятии пакета помощи на 3 млрд евро для Украины накануне национальных выборов в ФРГ 23 февраля.

Но Шольц пообещал поддержать пакет помощи только в том случае, если он будет оплачен за счет новых заимствований.

Также отмечается, что Германия, которая является второй после США страной по размеру поставок финансовой и военной поддержки Украине, сейчас борется с двузначным дефицитом бюджета на фоне экономической стагнации.

Партия "Зеленых", представительницей которой является Бербок, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца сейчас являются партнерами в правительстве меньшинства после распада правящей коалиции в ноябре, но обе политсилы также соревнуются на досрочных выборах, которые должны состояться 23 февраля.

Поскольку правые партии, такие как Христианско-демократический союз и консервативная Свободная демократическая партия, которые в целом выступают за увеличение помощи Украине, выступают против взятия новых долгов для финансирования помощи, пакет для Украины, вероятно, будет остановлен из-за политического тупика, пишет Politico.

Помощь Украине от Германии и вопрос о новом пакете

Напомним, Германия является одной из стран-лидеров по предоставлению Украине после широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ поддержки, в том числе и оборонного характера.

12 января глава МИД Германии Бербок рассказала, что в прошлом году немецкое правительство уже выделило в поддержку Украины почти 7 миллиардов евро. К слову, предыдущий государственный бюджет ФРГ на 2025 год предусматривает предоставление Украине военной помощи примерно в 4 миллиарда евро.

Также сообщалось, что 7 января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что Германия "в кратчайшие сроки" передаст Украине дополнительные ракеты к Iris-T.

10 января в СМИ появилась информация о том, что Германия готовит для Украины новые крупные пакеты военной помощи, которые могут предоставить в первом полугодии 2025 года. В такие пакеты войдут, в частности, системы ПВО, танки и гаубицы.

При этом в тот же день немецкий еженедельник Der Spiegel написал, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы выступает против выделения для Украины дополнительной помощи на 3 млрд евро.

В публикации указывалось, что предоставление Киеву такого пакета до выборов в Бундестаг поддерживают главы Минобороны и МИД ФРГ Борис Писториус и Анналена Бербок соответственно.

Уже 13 января глава Минобороны Германии Борис Писториус заверил, что никакого блокирования нового пакета помощи для Украины со стороны Шольца нет. Он добавил, что Минобороны ФРГ подготовило новый пакет помощи, и теперь должно быть принято политическое решение о его предоставлении Украине.

Позже Писториус заявил, что правительство Германии все еще работает над предоставлением пакета в 3 млрд евро для Украины. Однако, добавил он, процесс не завершен из-за фискальных проблем.