Глава МИД Германии предлагает реформу, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности

Глава МИД Германии пояснила, что суд за пределами Украины должен исходить из украинского уголовного права. Именно это учреждение должно иметь возможность проводить расследование и судить руководство РФ.

"Специальный институт – это не идеальное решение, даже для меня. Но причина, по которой нам нужен этот специальный институт, заключается в том, что в нашем международном праве в настоящее время существует лазейка", - пояснила Бербок.

Поэтому она предложила реформу международного уголовного права, чтобы устранить правовой пробел. Бербок отметила, что правовая база Международного уголовного суда в Гааге в среднесрочной перспективе должна быть скорректирована таким образом, чтобы преступление агрессии также могло преследоваться без ограничений.

Пока ни РФ, ни Украина не являются сторонами Римского устава как правовой основы суда. Это и есть одна из причин, по которой это сейчас невозможно реализовать.