Глава МИД Германии отсутствовала на Совбезе ООН, потому что не хотела слушать ложь Лаврова, - Bild

Глава МИД Германии Анналена Бербок вчера отсутствовала в Совете Безопасности ООН, потому что не хотела слушать лживые утверждения главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Тем временем она занималась спасением немецких граждан из Судана.
"Лавров хотел устроить в Совете Безопасности продемонстрировать, что все идет своим чередом, а Россия со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну", - говорится в материале.
Немецкие чиновники сообщили Bild, что Германия не хотела присутствовать на таких циничных и пропагандистских играх. Фактически Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совбеза ООН заявил Лаврову, что Россия наносит Украине огромные страдания и разрушения.
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