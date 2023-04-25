Глава МИД Германии отсутствовала на Совбезе ООН, потому что не хотела слушать ложь Лаврова, - Bild

Глава МИД Германии Анналена Бербок вчера отсутствовала в Совете Безопасности ООН, потому что не хотела слушать лживые утверждения главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Тем временем она занималась спасением немецких граждан из Судана.

"Лавров хотел устроить в Совете Безопасности продемонстрировать, что все идет своим чередом, а Россия со всей жестокостью продолжает свою незаконную агрессивную войну", - говорится в материале.

Немецкие чиновники сообщили Bild, что Германия не хотела присутствовать на таких циничных и пропагандистских играх. Фактически Бербок намеренно отказала Лаврову, не желая слушать его ложь.