Глава МИД Германии о 3 млрд евро для Украины: делает возможным планирование помощи

По словам Бербок, принятие этого решения заняло много времени, но она довольна, что в конце концов ситуация разрешилась.

"Давно пора было это сделать: военная ситуация для Украины в последние месяцы становится все более сложной. Стране срочно нужно больше зенитных ракет, артиллерийских боеприпасов, запчастей и систем вооружения, чтобы продолжать противостоять российской агрессии, которая нарушает международное право", - отметила глава МИД.

Она также приветствовала тот факт, что Германия сможет выделить около 7 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году.

"Кроме того, есть обязательства в размере 8,25 млрд евро, которые мы можем использовать для оказания дальнейшей военной поддержки Украине до 2029 года. Это большой шаг вперед, а также создает безопасность планирования для Украины", - подчеркнула глава немецкого МИД.

Бербок отметила, что Германия таким образом берет на себя лидерство на европейском уровне и показывает, что и в дальнейшем будет твердо стоять на стороне народа Украины. Берлин одновременно рассчитывает на то, что европейские партнеры теперь также будут работать над мобилизацией дополнительных ресурсов для поддержки Украины.

"Увеличивая наши ресурсы, мы посылаем четкий сигнал России, особенно на этом критическом этапе, что мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке суверенной, демократической и обороноспособной Украины. Таким образом мы укрепляем позиции Украины в переговорах о прочном мире", - добавила министр.