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Глава МИД Литвы посетил Харьков, побывал на местах российских обстрелов

Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сегодня, 26 января, посетил Харьков и область. Дипломат встретился с представителями местных властей, и побывал на местах российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

"Министр своими глазами увидел последствия российского террора в Харьковской области - обстрелы оккупантов унесли жизни 2386 гражданских, из них 81 - дети. Разрушены более 47 тысяч зданий", - говорится в сообщении начальника администрации.

Также стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Харьковской области и дальнейшее двустороннее сотрудничество. В частности, уделили внимание гуманитарной сфере.

"В области - более 520 тысяч ВПЛ (внутренне перемещенных лиц, - ред.), поэтому поддержка Литвы в этом направлении очень важна для нас", - сказал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что Литва совместно с Европейским союзом планирует направить средства на строительство в Украине шести современных укрытий, и одно из них будет именно в Харьковской области.

"Также осмотрели строительство защитного укрытия в поселке Коротич. Одновременно здесь смогут учиться 500 школьников. Чтобы создать безопасную образовательную сеть в области, должны соорудить 1500 укрытий разного типа", - рассказал чиновник.

 

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил Харьков и область 26 января (фото: t.me/synegubov)

Визит главы МИД Литвы в Украину

Напомним, вчера, 25 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. В Украине у него запланированы встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.

Ландсбергис также примет участие в подписании меморандума о взаимопонимании между представительством ЕС в Украине и Литовским центральным агентством по управлению проектами (CPA) о сотрудничестве в реализации проекта по строительству укрытий в украинских школах, который финансируется ЕС.

Вчера в разговоре с журналистами глава МИД Литвы заявил, что нынешний год в ходе полномасштабной войны РФ против Украины, скорее всего, станет "особенно важным".

Также Ландсбергис рассказал о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы. Данный шаг рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество и подготовка западных соседей к возможным военным угрозам.

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