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Глава МИД Литвы объяснил, почему Запад может медлить с помощью Украине

Украина, Понедельник 29 января 2024 09:03
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Глава МИД Литвы объяснил, почему Запад может медлить с помощью Украине Фото: Габриэлюс Ландсбергис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Запад медлит с помощью Украине, поскольку частью западных политиков руководит возможный страх перед Россией или перед поражением России и того, что может произойти потом.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал в интервью РБК-Украина.

"Очевидно, вы очень сильно зависите от помощи Запада, которая в последнее время шла более медленно", - сказал глава МИД Литвы.

Ландсбергис считает, что центр проблемы в том, что Запад до сих пор не осмелился сказать, какова цель войны для Запада в Украине. "Как один из способов, я говорю так: не "столько, сколько потребуется" (поддерживать Украину, - ред.), а "до победы, чего бы это ни стоило", - сказал он.

По его словам, определив цель, нужно определять средства ее достижения.

"Если у вас нет цели, то вы не будете знать, что нужно. Почему мы не можем определить цель? Знаете, некоторые говорят, что это может быть страх. Страх перед Россией. Или того, что произойдет, если Россия действительно проиграет", - добавил глава МИД Литвы.

Сокращение помощи

Напомним, по данным Кильского института мировой экономики, объем новой выделенной помощи Украине с августа по октябрь 2023 года резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января 2022 года.

В то же, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (58%) считают, что в случае существенного сокращения помощи Запада следует продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.

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