Глава МИД Литвы назвал самый дешевый способ гарантий безопасности Украины от НАТО

Члены НАТО должны будут предоставить гарантии для достижения мира в Украине. Лучший способ - это задействование пятой статьи.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если мы хотим мира в Украине, нам придется предоставить гарантии безопасности. Нет более дешевого способа гарантировать безопасность, чем пята статья НАТО", - сказал он.

По его словам, исход войны будет решен только на поле боя. "Было бы иллюзией говорить, что мы не можем обеспечить Украину всем необходимым", - добавил Ландсбергис.

Требование Украины

Напомним, МИД Украины 3 декабря заявил, что Украина исключает какие-либо альтернативы вступления в НАТО. Заявление было обнародовано по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума за два дня до годовщины подписания документа 5 декабря.

Украина обращается к США и Британии, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом поддержать предоставление Украине действенных гарантий безопасности. Украина считает, что такой гарантией является полноправное членство в НАТО.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - заявил МИД.

Пятая статья

Пятая статья Устава НАТО (Североатлантического альянса) представляет собой основное положение, касающееся коллективной обороны. Она говорит, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов НАТО будет считаться нападением на всех союзников, и каждый из них окажет помощь в ответ на это нападение. Это обязательство включает в себя возможность использования вооруженных сил, если это необходимо для защиты и восстановления безопасности в Североатлантическом регионе.