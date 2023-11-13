Глава МИД Латвии о войне: Украина нуждается в помощи ЕС так же, как и год назад

Он подчеркнул, что Украина "защищает универсальные европейские ценности - свободу, демократию и верховенство права".

"Мы должны помнить, что война на Украине продолжается, и сегодня Украина нуждается в нашей помощи так же, как и год назад. Украинцы отдают свои жизни в борьбе за ценности, которые во многих частях Европы воспринимались как должное - свободу, демократию, верховенство закона", - заявил глава латвийской дипломатии.

Помощь Латвии Украине

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент Латвии призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

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