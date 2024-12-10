Глава МИД Латвии оценила, может ли Россия сейчас начать войну с НАТО

"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в НАТО. Нет, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что это будет означать гораздо больше осложнений, чем уже есть в Украине", - отметила Браже.

Она напомнила, что Россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. А 600-700 тысяч убитых или тяжело раненных военных негативно влияют на экономику страны-агрессора.

"У России дела идут не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому у нас нет прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне", - добавила министр.

Она также заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации. В частности, диалог будет с Марко Рубио, которого Трамп номинировал на должность государственного секретаря.