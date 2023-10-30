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Глава МИД Канады призвала к гуманитарным "паузам" в Секторе Газа из-за наземной операции Израиля

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призывает к гуманитарным "паузам" в Секторе Газа после того, как Израиль в выходные ввел в регион дополнительные силы, а судьба палестинских мирных жителей вызывает все большую озабоченность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Она заявила, что "время на исходе", и призвала все стороны согласиться на "перемирие", чтобы эвакуировать иностранных граждан, освободить всех заложников и обеспечить поступление в регион продовольствия, топлива и воды.

В Секторе Газа находятся 400 канадцев, "живущих в страхе и отчаянии", сказала Жоли.

"Как и все государства, Израиль имеет право защищаться от террористических атак. Он обязан делать это в соответствии с международным правом. Ведь даже в условиях кризиса существуют принципы. Даже в войне существуют правила", - заявила министр. 

Она добавила, что страны должны руководствоваться человеческим достоинством.

"Все гражданские лица - израильтяне и палестинцы, поскольку они равны, - должны быть защищены", - добавила Жоли. 

Министр сообщила, что в результате конфликта погибли шесть канадцев и один человек, имеющий тесные связи с Канадой.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС неожиданно атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

27 октября представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Сектор Газа. Операция ведется с воздуха, моря и суши, чтобы обеспечить безопасность Израиля.

Этой ночью Израиль отправил дополнительные войска для наземной операции в Газе

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ИзраильКанадаСектор Газа