RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Италии: Ким Чен Ын - худший из возможных партнеров для России

Фото: Антонио Таяни, глава МИД Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Кремля Владимир Путин совершает ошибку, пытаясь наладить отношения с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Он является худшим из возможных союзников для России.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Россия ищет поддержки, в том числе военной, и союзников, и она обратилась к худшему возможному партнеру в лице Ким Чен Ына", - отметил Таяни. 

Он напомнил, что Северная Корея занимает агрессивную позицию в Индо-Тихоокеанском регионе, а ее постоянные ракетные запуски и угрозы осуждают во всем мире. 

"Россия изолирована, но она пытается выйти из этой изоляции. Для свободного мира она является агрессивной силой. Китай также обеспокоен поведением Москвы. На прошлой неделе я попросил китайского министра иностранных дел посоветовать России (прислушаться - ред.) к мудрым советам", - добавил глава итальянского МИД. 

Визит Ким Чен Ына в Россию

Напомним, сегодня, 12 сентября, Ким Чен Ын прибыл с рабочим визитом в Россию. Там он планирует встретиться с Владимиром Путиным. 

Как неоднократно рассказывали американские чиновники, одним из предметов обсуждения может стать передача России оружия КНДР. В частности, страна-агрессор может просить о поставках снарядов. 

Источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали, что пока подтверждений готовности северокорейского диктатора начать военную помощь России нет

Более детально о том, почему Россия хочет союза с КНДР, можете узнать в материале РБК-Украина.  

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияИталияКим Чен ЫнСеверная Корея