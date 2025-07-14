Глава МИД Испании пессимистично настроен относительно прекращения огня в Украине

Усиление атак России по украинским городам не дают быть оптимистом относительно скорого прекращения огня в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
По его словам, Испания "поддерживает любое реальное прекращение огня в Украине, такое, что является безусловным и, прежде всего, является первым шагом к справедливому и длительному миру".
Так Альбарес прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа согласно которому, если в течение 50 дней не будет прекращения огня в конфликте в Украине, Вашингтон введет вторичные санкции против России со 100% тарифами.
"Но, честно говоря, то, что мы видим неделями от Владимира Путина, не позволяет мне быть оптимистом относительно прекращения огня. Потому что день за днем и ночь за ночью мы видим сотни беспилотников и ракет, которые без разбора запускаются по Украине, убивая мирных жителей", - подчеркнул глава МИД Испании.
По словам испанского министра, "Европа должна четко заявить: да прекращению огня, но в рамках принципов, которыми должны быть международное право и суверенитет и территориальная целостность Украины".
"Тем временем мы должны продолжать поддерживать Киев столько, сколько необходимо", - добавил Альбарес.
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.
Он отметил, что ожидал мирного соглашения с Путиным еще два месяца назад, но этого не произошло.
В связи с этим Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры против России: "Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет".
Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.
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