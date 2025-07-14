Глава МИД Испании пессимистично настроен относительно прекращения огня в Украине

По его словам, Испания "поддерживает любое реальное прекращение огня в Украине, такое, что является безусловным и, прежде всего, является первым шагом к справедливому и длительному миру".

Так Альбарес прокомментировал ультиматум президента США Дональда Трампа согласно которому, если в течение 50 дней не будет прекращения огня в конфликте в Украине, Вашингтон введет вторичные санкции против России со 100% тарифами.

"Но, честно говоря, то, что мы видим неделями от Владимира Путина, не позволяет мне быть оптимистом относительно прекращения огня. Потому что день за днем и ночь за ночью мы видим сотни беспилотников и ракет, которые без разбора запускаются по Украине, убивая мирных жителей", - подчеркнул глава МИД Испании.

По словам испанского министра, "Европа должна четко заявить: да прекращению огня, но в рамках принципов, которыми должны быть международное право и суверенитет и территориальная целостность Украины".

"Тем временем мы должны продолжать поддерживать Киев столько, сколько необходимо", - добавил Альбарес.