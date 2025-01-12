Глава МИД об "инаугурации" Мадуро: выбор народа Венесуэлы украли

Он отметил, что Украина присоединилась к позиции ЕС по так называемой "инаугурации" Николаса Мадуро как президента Венесуэлы. Сибига назвал ее фальсификацией.

"Выбор венесуэльского народа был украден. Мы будем продолжать поддерживать народ Венесуэлы и настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод", - заявил министр иностранных дел.

Накануне главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз поддерживает народ Венесуэлы в вопросе защиты демократии.

"Мадуро не имеет никакой демократической легитимности. Новые санкции направлены против лиц, которые подрывают демократию и права человека. Мы продолжим работать со всеми венесуэльцами для демократического урегулирования кризиса", - написала она в своем X (Twitter).