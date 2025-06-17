Глава МИД Франции посоветовал Кремлю начать "устанавливать мир" с Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Барро в соцсети Х.

Это заявление прозвучало на фоне очередной атаки на Украину 17 июня, вызвавшей международное осуждение действий России.

"Смертельная атака в Украине со стороны режима Владимира Путина, чья жестокость и цинизм действительно не знают границ. Кремлю, который хочет установить мир на Ближнем Востоке: начните с Украины", - заявил Барро.

Он подчеркнул, что Россия, которая заявляет о стремлении к миру на Ближнем Востоке, должна сначала прекратить войну в Украине.

Атака на Украину

В ночь на 17 июня Россия осуществила одну из самых мощных атак на Украину с начала 2025 года. Под ударами оказались Киев, Одесса, Николаев, Запорожье и другие регионы.

По официальной информации, Россия выпустила не менее 440 дронов-камикадзе "Шахед", а также не менее 32 ракет, среди которых были ракеты типа Х-101, "Кинжал" и баллистические "Искандеры". Атака длилась более 9 часов - одну из самых длинных с начала полномасштабной войны.

Украинская ПВО, несмотря на истощение систем, смогла сбить более 428 целей, в том числе большинство дронов и часть ракет. В то же время, более двух десятков объектов в Киеве подверглись прямым попаданиям - разрушены многоэтажки, детсады, учебные заведения, админздания.

В Киеве в результате ударов погибли по меньшей мере 15 человек, еще более 100 ранены. Среди жертв гражданин США, который находился в столице.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "очередным терактом России" и призвал международное сообщество не игнорировать масштаб преступления.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил 18 июня Днем траура, подчеркнув, что подобные обстрелы мирного города ничем иным, как геноцидом, назвать нельзя.

Министр энергетики сообщил о повреждении нескольких энергетических объектов. ДТЭК подтвердил ранения двух энергетиков в результате атаки в Днепропетровской области FPV-дронами.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, пережившей массированную атаку россиян.

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