Глава МИД Эстонии о применении Украиной предоставленного оружия: ограничений никогда не было

"Украина имеет право защищаться и атаковать законные военные объекты на российской территории. Я хотел бы повторить, что Эстония никогда не устанавливала никаких ограничений по поводу того, где и как Украина может использовать предоставленную нами военную помощь", - заявил Цахкна.

Он напомнил, что именно Россия начала агрессию против Украины. А это значит, что война закончится, когда Россия выведет свои войска со всей территории Украины и прекратит все боевые действия.

"Эстония полностью поддерживает Украину в ее попытках отбить агрессора со своей территории и победить в войне, поэтому мы внимательно следим за операцией Украины в Курске", - заявил министр.