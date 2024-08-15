Глава МИД Эстонии о применении Украиной предоставленного оружия: ограничений никогда не было

Эстония следит за действиями украинских войск на территории Курской области. Они являются частью самообороны Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
"Украина имеет право защищаться и атаковать законные военные объекты на российской территории. Я хотел бы повторить, что Эстония никогда не устанавливала никаких ограничений по поводу того, где и как Украина может использовать предоставленную нами военную помощь", - заявил Цахкна.
Он напомнил, что именно Россия начала агрессию против Украины. А это значит, что война закончится, когда Россия выведет свои войска со всей территории Украины и прекратит все боевые действия.
"Эстония полностью поддерживает Украину в ее попытках отбить агрессора со своей территории и победить в войне, поэтому мы внимательно следим за операцией Украины в Курске", - заявил министр.
Эстония всемерно поддерживает Украину, оказывая военную, гуманитарную и финансовую помощь, принимая беженцев и поддерживая на международном уровне. Кроме этого посол Эстонии в Украине Аннели Кольк заявила оготовности Таллинна рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину.
Следует напомнить, что с начала полномасштабного вторжения России союзники поддерживали Украину. Однако одним из условий предоставления военной помощи было ее использование в пределах суверенных территорий Украины.
После того, как в мае 2024 года РФ начала повторное наступление на севере Харьковской области - ряд партнеров сняли ограничения по применению Украиной вооружения.
В частности, премьер Британии Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow. Подробнее о разрешении от Британии, можно узнать в материале РБК-Украина .
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