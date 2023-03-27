Глава МИД Эстонии рассказал, когда Украина сможет вступить в ЕС и НАТО

Вступление Украины в ЕС

На вопрос, могут ли переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начаться в этом году, он ответил: "Это политическое решение".

"Как было политическим решением предоставления вам кандидатского статуса в июне прошлого года. Одно дело - объективные критерии, и я уверен, что Украина с ее решительностью выполнит все эти семь целей, которые были названы. Затем дело перейдет к принятию политических решений. некоторых стран Европы есть скрытая или открытая нерешительность в этом смысле", - отметил Рейнсалу.

Он подчеркнул, речь даже не конкретно об Украине, а о расширении ЕС как такового.

"Никто не решится сказать, что они политически выступают против вас. Однако есть бесконечный список технократических нюансов и аргументов. Но надо говорить откровенно: это вопрос о политической воле, а не о какой-то технократии", - объясняет Рейнсалу.

На вопрос, может ли Украина вступить в Евросоюз до окончания боевых действий, он отметил, что "переговоры по членству не должны быть связаны с текущими действиями на поле боя". Поскольку, по сути, это будет означать, что Путин добился своего основного требования - не пускать Украину в евроатлантические структуры.

"Эстонии понадобилось около семи с лишним лет для вступления в ЕС после того, как мы получили статус кандидата. Я думаю, что огромные усилия, которые предпринимают украинцы, могли бы сократить это время. Но, конечно, речь идет не о месяцах, а о годах. Но сказать, что мы используем этот аргумент, что поскольку война продолжается, нужно заморозить этот процесс или его элементы - это необоснованно", - отметил Рейнсалу.

Вступление Украины в НАТО

При этом на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к НАТО раньше Евросоюза, он акцентировал, что "по объективным критериям стать членом НАТО, конечно, проще".

"Интересно, как быстро сейчас Украина обращается к стандартам НАТО, сама жизнь это диктует. Другое дело - политический аспект", - заявил глава МИД Эстонии.

По его словам, очень важно, чтобы на Вильнюсском саммите был четкий сигнал о дальнейших действиях НАТО по поводу того, чтобы видеть Украину полноправным членом НАТО.

"И не просто риторика о том, что "двери открыты". Все изменилось. Началась война. Президент Зеленский подписал заявку на вступление в НАТО. Это объективная реальность. НАТО также должна дать ответ на это. Конечно, никто не говорит о то, что во время нынешней войны Украина станет полноправным членом НАТО. Это реалии безопасности", - подчеркнул Рейнсалу.

По мнению министра, после войны, когда ситуация будет зафиксирована, нет альтернативного пути, кроме как вступления Украины в НАТО.

"Если кто-нибудь предложит отложить это на неопределенное будущее или заморозить практические процессы присоединения, то такая нерешительность могла бы быть интерпретирована как то, что Россия может снова напасть на Украину", - резюмировал Рейнсалу.