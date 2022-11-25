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Глава МИД Британии встретился с Зеленским

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Британии Джеймс Клеверли (twitter.com/JamesCleverly)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британского министра в Twitter.

"Президент Зеленский, Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам обещание сегодня. Британия намерена сдержать его", - отметил министр.

Зеленский опубликовал видео со встречи с главой МИД Британии и поблагодарил за визит.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Британии впервые прибыл с визитом в Киев. В столице Украины он провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Клеверли перед визитом анонсировал дополнительный пакет помощи в 3 млн фунтов стерлингов. Также Украина получит кареты скорой помощи и машины экстренной помощи.

Напомним, что на прошлой неделе Украину посетил премьер-министр Британии Риши Сунак, который тоже встретился с Владимиром Зеленским.

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Владимир ЗеленскийВеликобританияМЗСВизит в Украину