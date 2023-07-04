Глава МИД Британии поддержал вступление Украины в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции

"Я считаю, что Украина может сделать это без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", - сказал он.

При этом он заявил, что не знает, когда именно Украина вступит в НАТО, поскольку неизвестно, сколько продлится война с Россией.

"Армия в Киеве теперь имеет опыт поставок вооружений и обучения по стандартам НАТО", - сказал Клеверли.

ПДЧ

Возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе без выполнения Плана действий по членству начала активно обсуждаться перед июльским саммитом.

В СМИ также появилась информация, что президент США Джо Байден поддержал идею генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

Позже лидер американского государства подчеркнул, что он не намерен упрощать путь нашей страны в Альянс.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству.

План действий по членству в НАТО (ПДЧ, Membership Action Plan (MAP)) - программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО.

ПДЧ включает конкретные условия и реформы, которые призваны помочь кандидатам соответствовать определенным политическим, экономическим и военным критериям. Их выполнение может занять годы или даже десятилетия. Если Украине разрешат вступить без ПДЧ, это значительно ускорить путь страны в Альянс.