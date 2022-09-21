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Глава МИД Британии о частичной моблизации в РФ: тревожная эскалация

Фото: министр иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган (flickr.com/192333790@N05)
Автор: Валерия Полищук

Заявление российского диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации в России на фоне войны против Украины является тревожной эскалацией.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Джиллиан Киган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она обвинила Путина в переписывании истории.

"Некоторые выражения весьма тревожны, и очевидно, что мы должны стремиться к спокойствию", - заявила министр, призвав российских граждан "смотреть дальше своих собственных СМИ".

По ее словам, угрозы следует воспринимать серьезно, поскольку Украина начинает продвигаться вперед, отвоевывая земли, ранее захваченные Россией.

"Давайте проясним - есть путинская ложь. Это незаконная война России в Украине. И, конечно, мы по-прежнему будем поддерживать Украину вместе со всеми нашими союзниками по НАТО. Мы там, мы на вашей стороне - мы поможем, чем сможем", - подчеркнула она.

Министр также отреагировала на ядерный шантаж Путина.

"Это то, что мы должны воспринимать очень серьезно, потому что, знаете, мы не контролируем ситуацию. Я не уверена, что он тоже контролирует ситуацию. Действительно, я имею в виду, что это очевидная эскалация", - заявила Киган.

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России.

При этом российский диктатор пригрозил Западу ядерным оружием.

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Война России против УкраиныВеликобританияВладимир ПутинРоссийская Федерация