Глава МИД Британии не видит стремления Путина к мирным переговорам

"На этом этапе мы не видим, что Россия серьезно относится к переговорам и серьезно относится к миру. И условия, выдвинутые Путиным в прошлом году, не были ни одним основанием, на котором можно было серьезно ожидать, что суверенная страна начнет переговоры", - сказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Лами отметил, что Соединенное Королевство было в авангарде поставок Украине необходимого военного потенциала. "Мы делали то, что требовалось. И поэтому мы первая страна, которая подписала 100-летнее партнерство с Украиной. И это партнерство, в котором мы намерены работать вместе с Украиной, чтобы продолжать развивать ее инновационный оборонный потенциал", - сказал он.

Министр иностранных дел Великобритании также очертил условия будущего мира, который сделает невозможной российскую агрессию.

"И я не сомневаюсь, что когда мы достигнем мира, а мы однажды достигнем этого мира, вы ожидаете увидеть Соединенное Королевство, конечно, которое в полной мере играет свою роль, чтобы убедиться, что Путин больше не вернется. Это должен быть прочный мир. И Соединенное Королевство очень четко говорит об этом", - добавил он.