Глава МВФ призвала увеличить финансирования для фонда беднейших стран

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог главы Кристалины Георгиевой на сайте МВФ .

Как отметила Георгиева, когда на следующей неделе министры финансов и руководители центральных банков прибудут в Вашингтон на весенние встречи МВФ и Всемирного банка, им будет что обсудить, от хрупкого восстановления мировой экономики до риска финансовой нестабильности, от фрагментации до последствий войны России в Украине.

"Но крайне важно, чтобы они не забывали о растущих потребностях беднейших стран мира. В частности, остро нуждается в пополнении испытанный инструмент МВФ для оказания помощи этим странам Фонд сокращения бедности и обеспечения роста", - сказала она.

После пандемии МВФ поддержал более 50 стран с низким уровнем дохода, предоставив беспроцентные кредиты на сумму около 24 миллиардов долларов через фонд, тем самым помогая предотвратить нестабильность в самых бедных странах мира, от Демократической Республики Конго до Чада и Непала.

Теперь фонд необходимо адекватно финансировать и субсидировать, чтобы этот жизненно важный источник беспроцентного финансирования мог продолжаться, сказала она.

"Мы снизили наши прогнозы роста для стран с низкими доходами, темпы роста доходов на душу населения которых еще больше отстают от темпов, необходимых для того, чтобы догнать страны с развитой экономикой. Это угрожает обратить вспять многолетнюю тенденцию неуклонного сближения уровней жизни", - добавила глава МВФ.

По оценкам МВФ, дополнительные финансовые потребности стран с низкими доходами - для ускорения роста и возвращения их на путь сближения доходов с странами с развитой экономикой - составят около 440 миллиардов долларов в течение пяти лет до 2026 года сообщила Георгиева.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил вопрос об одобрении программы расширенного финансирования с Украиной в повестку дня на 31 марта. Украина не входит в число "беднейших" стран.