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Глава МВФ призвала ужесточить регулирование криптовалют и допустила их запрет

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Индия, Суббота 25 февраля 2023 09:13
Глава МВФ призвала ужесточить регулирование криптовалют и допустила их запрет Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Регулирование криптовалют является одним из приоритетных направлений. Выпущенные в частном порядке активы могут создать риск для финансовой стабильности.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На финансовом саммите G20 в Индии Георгиева, заявила, что необходимо различать цифровые валюты центральных банков, поддерживаемые государством, и криптоактивы, выпущенные в частном порядке.

По ее словам, регулирование должно быть усилено. Но если оно не сработает или оно будет применено с опозданием, "то мы не должны отказываться от запрета этих активов, потому что они могут создать риск для финансовой стабильности", добавила Георгиева.

Кроме того, как отмечается в докладе МВФ, криптовалюты стали скорее разочарованием, чем революцией для многих пользователей, и такие глобальные организации, как МВФ и Совет по финансовой стабильности, призывают к ужесточению регулирования.

При этом в МВФ признают, что некоторые из быстро развивающихся технологий, лежащих в основе криптографии, в конечном итоге могут иметь большие перспективы.

Частный сектор продолжает внедрять инновации и адаптировать финансовые услуги. Но государственный сектор также должен использовать технологии для модернизации своей платежной инфраструктуры и обеспечения функциональной совместимости, безопасности и эффективности цифровых финансов, отмечают в МВФ.

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