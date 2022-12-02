RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МВФ предупредила о рисках для экономики Азии из-за российского вторжения в Украину

Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила риски для экономических перспектив Азии, призвав политиков восстановить свои резервы на случай будущих потрясений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Георгиева сказала, что экономики, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), являются "светлым пятном" в мировой экономике: рост прогнозируется на уровне 5% в этом году и немного замедлится в 2023 году.

Но она предупредила, что перспективы "исключительно" неопределенны и в них преобладают риски, такие как последствия войны России против Украины, глобальное финансовое ужесточение и замедление роста Китая.

"Еще одна неотложная глобальная проблема - это инфляция. Ожидается, что в этом году в Азии она составит в среднем всего 4%. Но инфляционное давление в регионе растет", - сказала Георгиева.

По ее словам, неизвестно, как долго продлится этот шок и могут ли произойти другие потрясения. "Но нам нужно восстановить и сохранить буферы и быть готовыми в полной мере использовать наш набор инструментов политики", - заявила она.

Строгие карантинные меры, введенные Китаем в связи с COVID-19, повлияли на и без того замедляющийся глобальный рост, ослабляя внутреннюю экономическую активность и нарушая цепочки поставок для производителей по всему миру.

Последствия замедления роста в Китае были особенно болезненными в Азии, где в ноябре промышленная активность упала по всему региону.

Некоторые развивающиеся страны также были вынуждены поднять процентные ставки для борьбы с оттоком капитала, вызванным повышением процентных ставок в США, ценой ущерба для их хрупкой экономики.

Пандемия и война в Украине вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в следующем году ситуация только ухудшится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ