Голова МВФ подала у відставку

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що йде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяві Лагард на сайт Фонду.

За її словами, прохання про відставку набуде чинності 12 вересня.

"Я зустрілася з Виконавчим радою та подала прохання про відставку з фонду, яке набуде чинності 12 вересня. Відмова від моїх обов'язків, про який було оголошено раніше, залишиться в силі до цього моменту", - заявила Лагард.

Наголошується, що виконуючим обов'язки директора-розпорядника залишається Девід Ліптон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 липня Крістін Лагард тимчасово склала з себе повноваження директора-розпорядника МВФ у зв'язку з висуненням своєї кандидатури на пост глави Європейського центрального банку.

Крім того, 9 липня Рада з економічних і фінансових питань (ECOFIN), в який входять міністри економіки і фінансів усіх країн-членів Європейського союзу, офіційно затвердив кандидатуру Крістін Лагард на пост глави Європейського центрального банку. Наступним кроком будуть консультації з керуючим радою ЄЦБ, а остаточно затвердити Лагард на посаді глави ЄЦБ може Європейський парламент у жовтні 2019 року.